الخارجية الايرانية: التدخل الأجنبي في أفغانستان مصيره الفشل

2021/09/06 | 16:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، ان التدخل الخارجي في افغانستان مصيره الفشل، معربا عن إدانته الهجمات التي وقعت الليلة الماضية على وادي بنجشير والتي اسفرت عن مقتل قادة افغان.وذكر خطيب زادة في مؤتمر صحفي، ان “الشعب الافغاني شعب غيور جدا يسعى للاستقلال، وبالتالي فأن أي تدخل اجنبي في …

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