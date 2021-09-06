إندلاع حريق داخل مستشفى للأمراض النفسية في بغداد

2021/09/06 | 16:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إندلع، اليوم الاثنين، حريق داخل مستشفى للأمراض النفسية في العاصمة بغداد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق في حشائش (متيبسة) داخل مستشفى الرشاد للامراض النفسية في بغداد”.وأشارت الى “عدم تأثر عمل المستشفى أو حدوث خسائر تذكر”.

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