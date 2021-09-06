الاعرجـي لـ/ نينا / : الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن انتهى واللجان الفنية ستجتمع الاسبوع الحالـي

2021/09/06 | 16:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ، ان اللجان الفنية المشتركة بين العراق والولايات المتحدة ستجتمع خلال الاسبوع الحالي .وذكر الاعرجي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " اللجان الفنية المشتركة ستجتمع خلال الاسبوع الحالي ، لتنفيذ مخرجات الجولة الرابعة من الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة المنعقدة في تموز الماضي بالعاصمة واشنطن "، مشيرا الى ان " جلسات الحوار الستراتيجي انتهت عمليا والمتبقي منها هو الجانب الفني ".وجدد مستشار الامن القومي ، التأكيد على ان 31 كانون الاول العام الحالي 2021 سيشهد خروج اخر جندي اجنبي من العراق حسب الاتفاق بين بغداد وواشنطن ، مبينا ان" نهاية العام الحالي سنشهد انسحاب اخر جندي قتالي من العراق كما تم الآتفاق في زيارة رئيس الوزراء الاخيرة الى واشنطن ".واضاف ان " الاتفاق على انسحاب القوات القتالية من العراق ، ليس بمعنى تغيير المهمة لان المدربين والمستشارين هم غير المقاتلين ، وعليه العراق يحتاج مدربين ومستشارين بطلب من الحكومة حيث سيحدد هذا العدد لاحقا ".واكد الاعرجي ، ان " القوات الأمنية العراقية قادرة على معالجة ثغرات داعش الارهابي "، لافتا الى ان " التحالف الدولي هو من دول متعددة ، وهناك اتفاق مع الشرطة الإيطالية لعودة برامج التدريب للشرطة العراقية ".وحول التعاون مع حلف شمال الاطلسي " الناتو" ، اوضح الاعرجي ان " الناتو قوة تدريبية استشارية ذات خبرة عسكرية وليست قوات قتالية "، مبينا " طلبنا من الناتو توسيع عمليات التدريب لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي "./انتهى5

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