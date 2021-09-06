وزارة الزراعة تعلن إنتهاء موعد تسلم بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة في المحافظات

2021/09/06 | 16:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الزراعة من خلال شركة ما بين النهرين العامة للبذور إنتهاء موعد إستلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة في المحافظات كافة.وذكرت الوزارة في بيان:" انها انتهت من استلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة التي اقرتها وزارة الزراعة/ المجلس الوطني للبذور في جميع مواقع الاستلام التابعة للشركة والمنتشرة في المحافظات كافة، حيث بلغت الكمية المستلمة الكلية (265143) طنا".وأضافت الوزارة إن يوم ٢٠٢١/٩/١ كان أخر موعد لاستلام البذور الخاضعة لفحوصات ممثلي دائرة فحص وتصديق البذور في مواقع الإستلام .و أشارت إلى إنه تم صرف المستحقات المالية لمزارعي ومنتجي البذور بنسبة 40% ومن السيولة المالية للشركة خلال موسم الاستلام الحالي، فيما باشرت مواقع التنقية التابعة لشركة مابين النهرين العامة للبذور بعمليات تنقية وتعفير البذور المستلمة وتهيئتها للتجهيز قبل الموسم الزراعي المقبل .ودعت وزارة الزراعة ومن خلال شركة ما بين النهرين العامة للبذور جميع الفلاحين والمزارعين ومنتجي البذور لمراجعة الدوائر المختصة لغرض تهيئة كتب تجهيز بذور الحنطة للمباشرة بالتجهيز حال تحديد موعد بدء التجهيز من قبل المجلس الوطني للبذور./انتهى7

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