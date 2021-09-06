الموقف الوبائي اليومي: مؤشر الوفيات يواصل الارتفاع

2021/09/06 | 16:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان، أنها “سجلت 5650 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 7480 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 62 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة […]

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