2021/09/06 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 5650 اصابة بـ وباء كورونا و 7480 حالة شفاء اضافة الى وفاة 62 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 8 ساعات

بغداد وأنقرة يتفقان حول بروتوكول نهر دجلة

منذ 21 ساعة

ضبط حاوية مواد كيميائية خطرة في كمرك ام قصر

منذ يوم واحد

تسجيل 4897 اصابة جديدة بكورونا في العراق

منذ يوم واحد

مجلس المفوضين يتخذ اجراءً لإضفاء النزاهة والشفافية على عملية تصويت الناخبين

منذ يومين

شحنات جديدة من “فايزر” تصل العراق

منذ يومين

الصحة تسجل 4316 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

السيستاني يعزي برحيل المرجع الحكيم

منذ يومين

بدء مراسيم تشييع المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم في كربلاء المقدسة

منذ 3 أيام

النجف الاشرف تعلن الحداد لوفاة المرجع الحكيم

منذ 3 أيام

ضبط مواد طبية مخالفة لضوابط الخزن والاستيراد في البصرة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 5650 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 5650 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).