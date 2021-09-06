الحلبوسي يحضر مجلس عزاء المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم في النجف

2021/09/06 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حضر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مجلس عزاء المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم في مدينة النجف الاشرف.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان صحفي، “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يحضر مجلس عزاء المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم في مدينة النجف الاشرف”.

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