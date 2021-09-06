2021/09/06 | 16:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة "كولورادو بولدر" عن السر وراء واحدة من السمات الجيولوجية الأكثر شهرة لوادي "غراند كانيون" في الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لغز حير العلماء لـ150 عامًا.. دراسة قد تكشف السر وراء صخور "غراند كانيون" المفقودة في أمريكا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لغز حير العلماء لـ150 عامًا.. دراسة قد تكشف السر وراء صخور "غراند كانيون" المفقودة في أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).