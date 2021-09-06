2021/09/06 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، عن أولوية الحكومة الإيرانية في السياسة الخارجية، وهي “العلاقات مع دول الجوار و القوى الاقتصادية الجديدة في آسيا”.وقال عبد اللهيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران تكشف عن سياستها الخارجية في ظل الحكومة الجديدة المركز الخبري الوطني.

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