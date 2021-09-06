2021/09/06 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعرجي وبلاسخارت يبحثان ملفي مخيم الهول والأمن الانتخابي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي وبلاسخارت يبحثان ملفي مخيم الهول والأمن الانتخابي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي وبلاسخارت يبحثان ملفي مخيم الهول والأمن الانتخابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).