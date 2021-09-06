العراق والاتحاد الاوروبي: ملفا الامن والمهاجرين من الاولويات

2021/09/06 | 16:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الاثنين، انه ناقش مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ملفي الأمن والمهاجرين.

وذكر بوريل، في مؤتمر صحافي عقد في مبنى وزارة الخارجية العراقية وتابعه NRT اليوم، (6 ايلول 2021): "لدينا شراكات قوية مع العراق، وملتزمون بتقديم الدعم له ونطمح الاستمرار بالعلاقات الجيدة".

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي: "ناقشنا مع وزير الخارجية ملفي الأمن والمهاجرين، ونأسف بشأن سقوط عدد من الشهداء بالاعتداء الإرهابي في كركوك".

من جهته قال وزير الخارجية فؤاد حسين في ذات المؤتمر، ان "زيارة ممثل الاتحاد الأوروبي الى العراق هي الاولى له"، مبينا ان "الزيارة تأتي لبدء المباحثات مع الحكومة الاتحادية".

وأضاف حسين، ان "الأمن الأوروبي مترابط مع الأمن العراقي"، مشيرا الى انه "تمت مناقشة ملفات عدة من بينها المهاجرون".

وأعرب حسين عن شكره لـ"ممثل الاتحاد الأوروبيّ لدعمه لمؤتمر بغداد"، لافتا الى ان "ممثل الاتحاد الأوروبي سيلتقي الرئاسات الثلاث".

ووصل ممثل الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجيّة والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستمر يومين.

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