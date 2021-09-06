نصائح غذائية بالغة الأهمية لمن تجاوز الـ 50

2021/09/06 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد التغذية الجيدة المفتاح لتعزيز

الصحة العقلية والجسدية، والبقاء

نشيطا، وبناء مناعة قوية ضد الأمراض.

تقدم خبيرة التغذية الدكتورة ديفيا

مالك عددا من النصائح الغذائية بالغة

الأهمية لمن تجاوزا سن الخمس

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