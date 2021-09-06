وزير الخارجية: الأمن الأوروبي مترابط مع الأمن العراقي

2021/09/06 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم

الاثنين، أن الأمن الأوروبي مترابط مع

الأمن العراقي.

وقال حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل

الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيَّة

والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل، إن

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