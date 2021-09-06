ارتفاع الوفيات والإصابات..الموقف الوبائي اليومي لكورونا في العراق

2021/09/06 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين،

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "كوادرها

سجلت 5650 حالة إصابة، و 7480 حالة شفاء، و 62

وفاة بالفيروس".

وأضافت، أن 13179

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