لقاء يجمع الأعرجي برئيسة بعثة الأمم المتحدة بلاسخارت

2021/09/06 | 16:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الإثنين، ع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت الدعم المقدم في المجالات الإنسانية واحتياجات النازحين.

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وذك بيان للمكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 أيلول 2021)، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم الإثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت".

وجرى خلال اللقاء، "استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول، فضلا عن مناقشة موضوع الأمن الأنتخابي".

وبحث الجانبان "التعاون المشترك بين العراق والأمم المتحدة، والدعم المقدم في المجالات الإنسانية، خصوصا ما يتعلق بتوفير مستلزمات عيش واحتياجات النازحين".

وأكد الجانبان على "أهمية توفير جميع السبل المتاحة لإنجاح الانتخابات المقبلة، كاستحقاق وطني ينتظره العراقيون".

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