الدفاع توجه دعوة للمتقدمين على كلية القوة الجوية

2021/09/06 | 16:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حال صادف يوم الفحص عطلة رسمية تؤجل الوجبة المراد فحصها إلى اليوم الذي بعده.

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