تفاصيل لقاء الاعرجي وبلاسخارت

2021/09/06 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، اليوم الاثنين، تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول، فضلا عن مناقشة موضوع الأمن الأنتخابي".

وأضاف أن "اللقاء شهد أيضا، بحث التعاون المشترك بين العراق والأمم المتحدة، والدعم المقدم في المجالات الإنسانية، خصوصا ما يتعلق بتوفير مستلزمات عيش واحتياجات النازحين".

وبين أن "اللقاء ختم بتأكيد الجانبين على أهمية توفير جميع السبل المتاحة لإنجاح الانتخابات المقبلة، كاستحقاق وطني ينتظره العراقيون".

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