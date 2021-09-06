2021/09/06 | 16:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، العثور على مضافة لداعش تضم صاروخين في صلاح الدين.وذكرت مديرية الاعلام في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مضافة لداعش تضم صاروخين في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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