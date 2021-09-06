ضبط 21 حاوية مخالفة بعملية نوعية جديدة في ام قصر “صور”

2021/09/06 | 16:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط (٢١) حاوية مخالفة بعملية نوعية جديدة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكر بيان للهيأة، انه “بخطى ثابتة وإصرار وعزيمة تحقيق هيأة المنافذ الحدودية أهدافها وتنفذ كافة المهام الموكلة إليها وفق القانون.حيث تمكنت في عملية نوعية جديدة من ضبط (٢١) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في […]

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