الاعرجي وبلاسخارات يبحثان ملف مخيم الهول واحتياجات النازحين

2021/09/06 | 16:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، ملف مخيم الهول واحتياجات النازحين.

وقال مكتب الاعرجي في بيان، إن الأخير “استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، حيث جرى استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول، فضلا عن مناقشة موضوع الأمن الأنتخابي”.

وشهد اللقاء أيضا، “بحث التعاون المشترك بين العراق والأمم المتحدة، والدعم المقدم في المجالات الإنسانية، خصوصا ما يتعلق بتوفير مستلزمات عيش واحتياجات النازحين”.

وختم اللقاء، وفق البيان، بتأكيد الجانبين على “أهمية توفير جميع السبل المتاحة لإنجاح الانتخابات المقبلة، كاستحقاق وطني ينتظره العراقيون”.

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