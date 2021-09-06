الأعرجي وبلاسخارت يبحثان الأمن الانتخابي وملف مخيم الهول

2021/09/06 | 16:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الاثنين، الأمن الأنتخابي وتوفير السبل المتاحة لإنجاح الاستحقاق الوطني الذي ينتظره العراقيون.وذكر بيان لمكبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الأعرجي استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية …

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