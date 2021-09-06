الدفاع توجه دعوة للمتقدمين إلى كلية القوة الجوية

2021/09/06 | 16:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت وزارة الدفاع العراقية، دعوة للمتقدمين الى الدورة رقم 80 كلية القوة الجوية بصفة “طالب طيار” والمدرجة اسمائهم ادناه الى الحضور لمستشفى المثنى العسكري في الرستمية لإجراء الفحص الطبي وعلى شكل وجبات.وأوضحت الوزارة، ان الحضور يكون وفقا للجداول المرفقة مستصحبين معهم بطاقة اللقاح او فحص (pcr) لم يمض عليه أكثر من …

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