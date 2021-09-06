2021/09/06 | 17:02 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأثنين 6 سبتمبر 2021 | 04:50 مساءً | عدد القراءات : 13

الأعرجي وبلاسخارت يبحثان ملفان..



تعرف على ابرزها

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الإثنين، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت الدعم المقدم في المجالات الإنسانية واحتياجات النازحين.





وذك بيان لمستشارية الأمن القومي، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت".





واضاف، انه جرى خلال اللقاء، "استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول، فضلا عن مناقشة موضوع الأمن الأنتخابي".





وتابع ان الجانبين بحثا "التعاون المشترك بين العراق والأمم المتحدة، والدعم المقدم في المجالات الإنسانية، خصوصا ما يتعلق بتوفير مستلزمات عيش واحتياجات النازحين".





وأكد الجانبان على "أهمية توفير جميع السبل المتاحة لإنجاح الانتخابات المقبلة، كاستحقاق وطني ينتظره العراقيون".





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