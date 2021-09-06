2021/09/06 | 17:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط: العراق بحاجة الى تمويل الاستراتيجيات الاقتصادية لتنفيذها واقعيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: العراق بحاجة الى تمويل الاستراتيجيات الاقتصادية لتنفيذها واقعيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: العراق بحاجة الى تمويل الاستراتيجيات الاقتصادية لتنفيذها واقعيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).