بلينكن يبحث مع المسؤولين القطريين ملف أفغانستان

2021/09/06 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع المسؤولين القطريين الجهود الأميركية بشأن أفغانستان والعلاقات الثنائية القوية بين واشنطن والدوحة، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء.

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