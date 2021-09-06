مقره في بسماية.. اتفاق بين الرياضة والأولمبية على إطلاق مشروع ’البطل الأولمبي’

2021/09/06 | 17:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الأثنين، عن اتفاق الوزير مع اللجنة الأولمبية، على اطلاق مشروع "البطل الأولمبي".

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 ايلول 2021)، ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، استقبل، عدداً من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية واللجنة المشكلة لإعداد مشروع البطل الأولمبي".

وقال درجال، بحسب البيان، إن "العمل على مشروع البطل الأولمبي سيكون بوابة حقيقية لحصد الأوسمة الملونة في المشاركات الخارجية لامتلاك هذا المشروع نخبة من الأبطال الذين نثق بقدرتهم على تحقيق الإنجاز على مستوى كرة القدم والرياضات الأخرى".

وأضافَ أن "العمل المشترك بين الوزارة والأولمبية ستكون نتائجه ملموسة في البطولات الكبرى وأن مركز الموهبة في مجمع بسماية سيكون مقرًا للأبطال النخبة على مستوى بغداد وتوسعته على مستوى العراق وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة وبإشراف ملاكات تدريبية محترفة".

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