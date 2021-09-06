2021/09/06 | 17:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف الخبير الاقتصادي، ضياء المحسن، اليوم الاثنين، اسباب ارتفاع اسعار البضائع، فيما اشار الى ان الحكومة عقدت اجتماعا مع صندوق النقد الدولي قبل تغيير سعر صرف الدولار.وقال المحسن لبرنامج “ارض السواد”: ان “ادخال البضائع عبر المنافذ غير الرسمية سبب في ارتفاع الاسعار”، موضحا انه “يفترض بوزير الزراعة معرفة المحاصيل الصيفية والشتوية”.واضاف “يفترض […]

ظهرت المقالة خبير اقتصادي يكشف اسباب ارتفاع اسعار البضائع في الاسواق أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي يكشف اسباب ارتفاع اسعار البضائع في الاسواق) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي يكشف اسباب ارتفاع اسعار البضائع في الاسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).