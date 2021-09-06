2021/09/06 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل وفد مجلس النواب العراقي برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، وعضوية النائبين الا طالباني وعدنان الزرفي الى العاصمة ڤينا، للمشاركة بالمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات.وذكرت الدائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برئاسة الكعبي..



العراق يشارك بالمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات في ڤينا المركز الخبري الوطني.

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