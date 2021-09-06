كورونا يخفض متوسط العمر في إيطاليا

2021/09/06 | 17:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفض وباء كورونا متوسط العمر المتوقع في إيطاليا بمقدار 1,2 عام في 2020، وأكثر من أربعة أعوام في بعض المقاطعات الأكثر تضررا، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين.

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