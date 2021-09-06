2021/09/06 | 17:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، بزيارة كل موقع من مواقع النصب التذكاري يوم السبت المقبل.كما سيشارك الرئيسان الأسبقان باراك أوباما وجورج بوش في إحياء ذكرى الهجمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن وأوباما وبوش يشاركون في إحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن وأوباما وبوش يشاركون في إحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).