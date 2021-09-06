2021/09/06 | 17:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق: مصرع قيادي كبير في الحشد الشعبي وجرح 2 اخرين نتيجة انفجار (صورة)

اعلامي عراقي يلقى حتفه على يد ابنه (صورة)

فصيل عراقي مسلح يوجه دعوة لانصار الله في اليمن عقب هجوم كركوك!

يوم دامي..



منتسب في الجيش العراقي يروي تفاصيل هجوم داعش على كركوك

اللجنة المالية توضح بشأن سلم الرواتب الجديد..



ماذا عن العلاوات والاجازات والترفيعات؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: سائرون يصدر عقوبة الطرد بحق 3 من نوابه) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: سائرون يصدر عقوبة الطرد بحق 3 من نوابه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).