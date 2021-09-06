أول تعليق رسمي سعودي بشأن هجوم كركوك

2021/09/06 | 17:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، الهجوم الذي استهدف نقطة تابعة لقوات الشرطة العراقية في محافظة كركوك، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المنتسبين.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم، (6 ايلول 2021)، ان "المملكة العربية السعودية تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة تابعة لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية".

وأضاف البيان، ان المملكة تتضامن مع جمهورية العراق وتقف مع الأشقاء العراقيين في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

وأشارت الخارجية السعودية إلى "موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الاخلاقية والإنسانية كافة".

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت أمس الاحد، عن اشتباك القوات الامنية مع داعش في قاطع ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، مبينة ان الحادث أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، افاد مصدر امني في محافظة كركوك، بمقتل 12 فردا من الشرطة الاتحادية وجرح 5 اخرين في قرية السطيحة التابعة لناحية الرشاد، وذلك اثر تعرض قامت به داعش.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، ان "عناصر داعش قامت في وقت متأخر من مساء ليلة الامس السبت بتعرض على قاطع الشرطة الاتحادية في قرية السطيحة التابعة لناحية الرشاد، مما ادى الى اشتباك بين القوات الماسكة للارض وداعش".

واضاف، ان "الاشتباك استمر قرابة ساعة مما اسفر عن مقتل 12 فردا من منتسبي الشرطة الاتحادية و جرح 5 اخرين منهم"، لافتا الى ان "قوات داعمة توجهت من كركوك الى قاطع التعرض واجبرت عناصر داعش على الانسحاب دون ذكر الخسائر التي تعرضت لها".

وأوضح المصدر، ان "الجرحى نقلوا الى مستشفيات كركوك لتلقي العلاج".

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