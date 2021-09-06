قائمة بالنواب المطرودين من تحالف سائرون

2021/09/06 | 17:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت رئاسة تحالف سائرون، الاثنين، قراراً بطرد ثلاثة نواب من التحالف، وذلك لـ"عدم التزامهم بالنظام الداخلي لتحالف سائرون وخروجهم عن الضوابط العامة للعمل السياسي".

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وجاء في القرار الذي تلقى "ناس"، نسخة منه (6 أيلول 2021)، أن "النواب برهان المعموري، علي سعدون اللامي، وإيناس المكصوصي، أصبحوا خارج التحالف ولا يمثلونه على الإطلاق".

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