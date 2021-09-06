آخر إحصائية لإصابات كورونا ووفياتها في العالم

2021/09/06 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت إحصائية جديدة، اليوم الاثنين، عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) و وفياته في العالم.

وذكرت الإحصائية، أنه "تم تسجيل 219,976,881 إصابة بفيروس كورونا في العالم، وتماثل 6,098,011 شخصا للشفاء".

وأضافت أن "حالات الوفاة بفيروس كورونا قد بلغت 4,558,340 حالة في جميع دول العالم".

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