2021/09/06 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياً تناولت فيه عدة مواضيع، وفي مقدمتها رفض استقالة رئيس النادي.وقال امين سر النادي محمد صوب الله، في بيان، تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوة الجوية ترفض استقالة قائدها المركز الخبري الوطني.

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