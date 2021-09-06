2021/09/06 | 17:57 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالوثيقة.. عقوبة طرد بحق 3 من نواب سائرون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/06 | 17:57.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. عقوبة طرد بحق 3 من نواب سائرون) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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