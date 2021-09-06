قراءة في ظاهرة التجارب الفاشلة - صلاح بدرالدين

2021/09/06 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين يكاد لايمر يوم الا ونسمع أخبارا عن حدث ( غير سعيد ) بإعلان ولادة حزب ، أو حركة ، أو تجمع ، أو انشقاق كتلة ومجموعة عن الجسم الفلاني ، أو عقد " مؤتمر " تحت عناوين كبيرة ، أو أكثر بين أوساط السوريين خصوصا خارج البلاد ، وبعضها في مناطق سلطات الامر الواقع بالداخل السوري ، او في مساحة نفوذ هذا الفصيل المسلح او ذاك ، وبالرغم من عناوينها الملفتة للوهلة الأولى ، ومسمياتها – المغرية – الا انها خالية من أي ......





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