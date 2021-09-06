اشتعال - نادية خلوف



اشتعال - نادية خلوف
2021/09/06 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف رواية في حلقات -1-لا أعرف إلى أين سوف أصل بعد إصابتي بالسّرطان .

هل أصل إلى الموت؟ لا بأس .

لا يوجد شيء أخسره بالموت ، لم أعد أصلح للحياة .

أحاول أن أعيشها كما هي، تهرب منّي ، ترسل لي من يتسلّط على أفكاري ، أتمنى الرّحيل ، أنتهي من تلك المعاناة التي تقبع وحيدة فيّ.

أنا مصابة بالسرطان تعبير استفزني، فأبكاني .

لم أمت بالسرطان حتى الآن، وليس بأمر آخر أسهل منه؟ مريضة بالسرطان، سوف لن أتحدى ......

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