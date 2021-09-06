2021/09/06 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف رواية في حلقات -1-لا أعرف إلى أين سوف أصل بعد إصابتي بالسّرطان .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتعال - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#نادية_خلوف رواية في حلقات -1-لا أعرف إلى أين سوف أصل بعد إصابتي بالسّرطان .
هل أصل إلى الموت؟ لا بأس .
لا يوجد شيء أخسره بالموت ، لم أعد أصلح للحياة .
أحاول أن أعيشها كما هي، تهرب منّي ، ترسل لي من يتسلّط على أفكاري ، أتمنى الرّحيل ، أنتهي من تلك المعاناة التي تقبع وحيدة فيّ.
أنا مصابة بالسرطان تعبير استفزني، فأبكاني .
لم أمت بالسرطان حتى الآن، وليس بأمر آخر أسهل منه؟ مريضة بالسرطان، سوف لن أتحدى ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتعال - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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