اشتعال - نادية خلوف

2021/09/06 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف رواية في حلقات -1-لا أعرف إلى أين سوف أصل بعد إصابتي بالسّرطان .



هل أصل إلى الموت؟ لا بأس .



لا يوجد شيء أخسره بالموت ، لم أعد أصلح للحياة .



أحاول أن أعيشها كما هي، تهرب منّي ، ترسل لي من يتسلّط على أفكاري ، أتمنى الرّحيل ، أنتهي من تلك المعاناة التي تقبع وحيدة فيّ.



أنا مصابة بالسرطان تعبير استفزني، فأبكاني .



لم أمت بالسرطان حتى الآن، وليس بأمر آخر أسهل منه؟ مريضة بالسرطان، سوف لن أتحدى ......





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