تصريح من خلية الأزمة النيابية حول الحظر الشامل

2021/09/06 | 18:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أدلت خلية الأزمة النيابية، اليوم الاثنين، بتصريح جديد حول الموقف الوبائي الخاص بكورونا، فيما توقعت مرور العراق بموجة رابعة وحددت توقيتها.وقال مقرر الخلية النائب جواد الموسوي للوكالة الرسمية: إن “العراق حالياً في نهاية الموجة الثالثة لكورونا فيروس والاصابات بانخفاض مستمر وقد تصل الى ألف اصابة أو دون ذلك”، متوقعاً “دخول العراق نهاية السنة […]

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