2021/09/06 | 18:36 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 6 سبتمبر 2021 | 06:15 مساءً | عدد القراءات : 58

خلية الازمة تحسم الجدل حول الحظر الشامل

أدلت خلية الأزمة النيابية، اليوم الاثنين، بتصريح جديد حول الموقف الوبائي الخاص بكورونا، فيما توقعت مرور العراق بموجة رابعة وحددت توقيتها.

وقال مقرر الخلية النائب جواد الموسوي ، إن “العراق حالياً في نهاية الموجة الثالثة لكورونا فيروس والاصابات بانخفاض مستمر وقد تصل الى ألف اصابة أو دون ذلك”، متوقعاً “دخول العراق نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة في منتصف فصل الشتاء بموجة رابعة”.

وأشار إلى أن “الموجة الرابعة تتطلب في مواجهتها ارتفاعا بعدد الملقحين، ونطمح أن يصل الى 50 %‎ على الاقل من الشعب، حتى نستطيع التصدي لها بنجاح”، لافتا إلى أنه “اذا كانت نسبة الملقحين أقل فسوف نواجه صعوبات ووفيات”.

وأضاف، “لا توجد حاليا أو مستقبلا مناقشة أو طرح لفكرة الحظر الشامل”.

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