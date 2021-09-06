اتحاد الغرف السعودية يقترح وضع خارطة طريق لرفع كفاءة سوق العمل العربي

2021/09/06 | 18:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: اقترح اتحاد الغرف التجارية السعودية، خلال أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي بالعاصمة المصرية القاهرة، تطوير خارطة طريق لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل العربي؛ في ظل تنامي ظاهرة البطالة في البلدان العربية وتفاقمها بسبب جائحة كورونا …

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