الأعرجي يبحث مع الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ملف مخيم مخمور

2021/09/06 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداستقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الإثنين، الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، السيد حسين العوادي.

وقال بيان لمكتب الاعرجي تلقته (بغداد اليوم)، ان "الأعرجي بحث مع الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لشؤون اللاجئين، استمرار التنسيق بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الداخلية في القضايا والملفات المشتركة، لاسيما ملف مخيم مخمور، وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المخيم".

واضاف، انه " جرى استعراض لمهام وزارة الداخلية، فيما يتعلق بأمن وحماية مخيمات النازحين، وتوفير الأجواء الآمنة والمستقرة لساكنيها.

وأكد البيان أن ان الاعرجي اشار الى ضرورة "التواصل مع اللجنة العليا الدائمة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية، للعمل على تذليل العقبات التي تقف بوجه استقرار الأوضاع في مخيمات النازحين.

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