ماهي الجرعات المطلوبة من اللقاح للتحصين ضد كورونا؟

2021/09/06 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اكد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي أن ثلاث جرعات من لقاحات كورونا ستقدم الحماية المطلوبة للإنسان من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

ورجح أن يصبح نظام "3 جرعات من لقاح كورونا" هو الأفضل لتوفير حماية "متينة ودائمة" من فيروس كوفيد – 19، بحسب تقرير نشره موقع "ديزرت نيوز".

واعتمد فاوتشي في توصيته هذه على دراسات صدرت من إسرائيل، والتي ثبت فيها حتى الآن، أن الجرعة الثالثة "تعزز" الحماية من كورونا، حيث قررت إسرائيل قبل أسابيع منح الناس جرعة إضافية لتعزيز المناعة من الفيروس الذي عاد للانتشار.

وتمتاز الجرعة الثالثة بأنها "تخفض معدلات الإصابة بالفيروس من جهة، وتحسن فعالية اللقاحات بين الحاصلين عليه".

فاوتشي كان قد حذر من الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح، ولكن التحذير كان يتعلق بالحصول على جرعة ثالثة في وقت زمني قصير، إذ دعا حينها إلى إعطاء فرصة للجسم للتكيف مع الجرعة الأولى والثانية التي حصل عليها الإنسان، ومن ثم إعطائه جرعة ثالثة.

الطبيب فيفيك مورثي، وهو جراح عام، قال لشبكة "سي أن أن" إنه من غير الواضح من هم الأكثر حاجة للحصول على جرعة ثالثة، ولكنه بالمجمل ووفق المعطيات الحالية، فجميع من حصل على اللقاحات عليه الحصول على جرعة ثالثة.

وكانت دراسة جديدة صدرت من بريطانيا قد كشفت فيها أن متحور فيروس كورونا الذي يعرف باسم "دلتا" قد "ضاعف من خطر" دخول المستشفيات للمصابين الذين لم يحصلوا على اللقاحات، وفق مجلة ناشونال إنترست.

واعتمدت هذه الدراسة التي نشرتها مجلة لانسيت الطبية، على بيانات أكثر من 40 ألف مصاب بالفيروس، نحو 8 آلاف منهم كانوا مصابين بكورونا "دلتا".

ودعا فاوتشي في تصريحات سابقة إلى ضرورة الحصول على اللقاحات خاصة في ظل عودة ارتفاع أرقام معدلات الإصابة بكورونا، والتوقعات بوفاة 100 ألف شخص بسبب كورونا بحلول نهاية ديسمبر المقبل.

وأكد أن تجنب مثل هذا الأمر لن ينجح إلا من خلال الحصول على لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها "الإمكانيات من اللقاحات لتغيير هذه التوقعات"، ولكن يبقى الأمر مرهونا بإقبالهم على الحصول على لقاحات كورونا.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4.5 مليون شخصا في العالم، منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن، وسط تأكيد إصابة نحو 220 مليون شخصا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماهي الجرعات المطلوبة من اللقاح للتحصين ضد كورونا؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماهي الجرعات المطلوبة من اللقاح للتحصين ضد كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).