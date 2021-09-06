الزراعة تعلن انتهاء موعد استلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة في المحافظات كافة

2021/09/06 | 18:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، إنتهاء موعد استلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة في كافة المحافظات.وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “موعد استلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة قد أنتهى في كافة المحافظات، استناداً لتوجيات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، وبإشراف مباشر من قبل مدير عام شركة مابين النهرين …

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