القبض على عدد من تجار المخدرات في 7 محافظات

2021/09/06 | 18:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من متهمين في سبع محافظات.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزها ألقت القبض على 29 متهما في كل من محافظة ( البصرة – ميسان -المثنى – بابل – بغداد /الرصافة – ديالى – كركوك …

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