لمواجهة كورونا.. “فايزر” تختبر علاجاً قائماً على حبوب منع الحمل

2021/09/06 | 18:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تختبر شركة “فايزر” الأميركية، علاج جديد مصمم للتخفيف من أعراض فيروس كورونا، قائماً على حبوب منع الحمل.وبحسب موقع “نيو أطلس”، فإن الاختبارات دخلت مرحلتها الثانية، حيث تم إعطاء المشاركين علاج بسيط، يتجلى في أقراص قائمة على حبوب منع الحمل، والتي يمكن تناولها في المنزل خلال المراحل الأولى من العدوى.ويسمى الدواء …

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“فايزر” تختبر علاجاً قائماً على حبوب منع الحمل أولاً على النور نيوز.

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