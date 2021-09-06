الكاظمي : العراق حريص على الإفادة من التجربة الأوربية في اتباع الآليات الديمقراطية والحكم الرشيد/ موسع

2021/09/06 | 18:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرص العراق على الإفادة من التجربة الأوروبية في تحويل التنوّع إلى عنصر قوة، عبر اتباع الآليات الديمقراطية والحكم الرشيد.وبيّن الكاظمي ، خلال لقائه اليوم الإثنين، الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، أن العراق يولي اهتماماً كبيراً للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي كافة في مختلف المجالات، ولاسيما السياسية، والاقتصادية، والثقافية منها.من جانبه جدد بوريل ، التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق في جميع المستويات، وتعضيد جهود الحكومة العراقية الإصلاحية، وخطواتها التنموية باتجاه تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، مؤكداً في الوقت نفسه الحرص على دعم الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين.وأشاد بوريل أيضاً باضطلاع العراق بدور محوري إقليمي كملتقى لوجهات النظر، وبما تمثله بغداد من عنصر دعم لاستقرار المنطقة وترسيخ السلم والأمن فيها./انتهى5

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