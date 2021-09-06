الكاظمي يلتقي الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي

2021/09/06 | 18:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل والوفد المرافق له./انتهى5

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