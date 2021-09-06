المشتركة: الضغط على بقايا عصابات داعش الإرهابية متواصل في كركوك وديالى

2021/09/06 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، مواصلة الضغط على بقايا عصابات داعش الإرهابية في كركوك وديالى.

المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي قال إن القوات الأمنة المشتركة والحشد الشعبي وطيران الجيش، تقوم بدور كبير في ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في العظيم وكركوك، مشيراً إلى أن بقايا داعش تختنق وأوشكت على الانتهاء.

ولفت الى أن هناك عملاً وضغطاً كبيرين مستمرين في مطاردة وملاحقه التنظيمات الإرهابية تقوم بهما القوات الأمنية التي ستتمكن من دحرها وإنهاء تواجدها.

هذا، ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية في الخروقات الأمنية بكركوك، فيما شدد على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الاستخبارية، وإيجاد آليات تنسيق فاعلة بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية لتجنب الخروقات.

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