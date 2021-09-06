الحلبوسي يحضر مجلس عزاء المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم

2021/09/06 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

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حضر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مجلس عزاء المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم في محافظة النجف.

وقدم الحلبوسي برفقة وزير الدفاع جمعة عناد التعازي للمراجع الدينية في محافظة النجف اثناء مشاركتهم مجلس العزاء, وقال الحلبوسي ان السيد الحكيم كان رمزا للعدالة والوسطية والاعتدال ونابذا للطائفية والتطرف في البلاد.

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